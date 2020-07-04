Поджог автомобиля чиновника горсовета: подозревается житель Днепра

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Досудебным расследованием установлено, что 22 мая 2019 года житель Днепра из личных неприязненных побуждений умышленно поджег автомобиль марки «Volkswagen Touareg» у Харьковского городского совета, в результате чего транспортное средство было частично повреждено.
Сумма материального ущерба, причиненного пострадавшему, составляет почти 250 тыс. грн.
Устанавливается круг других лиц, причастных к этому преступлению. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляют следователи СО Киевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УКР ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
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