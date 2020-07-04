Главная Новости Криминал и происшествия Поджог автомобиля чиновника горсовета: подозревается житель Днепра
04.07.2020  14:49   

Поджог автомобиля чиновника горсовета: подозревается житель Днепра

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 22 мая 2019 года житель Днепра из личных неприязненных побуждений умышленно поджег автомобиль марки «Volkswagen Touareg» у Харьковского городского совета, в результате чего транспортное средство было частично повреждено.

Сумма материального ущерба, причиненного пострадавшему, составляет почти 250 тыс. грн.

Устанавливается круг других лиц, причастных к этому преступлению. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи СО Киевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УКР ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия Таможенник с подельниками, пускавшие в Россию за деньги, ответят перед законом 02.07 Криминал и происшествия Патрульному, год назад избившему сотрудника развлекательного комплекса, объявили о подозрении 30.06 Криминал и происшествия Прокуратура предупреждает: мошенники от ее имени вымогают деньги
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 