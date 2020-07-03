03.07.2020 13:31

Подробности ДТП на трассе в Старый Салтов: четверо пострадавших (ФОТО)

С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 3 июля около 7:45 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле поселка Слободское.



Предварительно установлено, что автомобиль «ГАЗ» выезжал со второстепенной дороги из поселка Слободское в направлении Харькова и допустил столкновение с автомобилем «Peugeot», который двигался по главной дороге в направлении Волчанска.



В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «ГАЗ» перевернулся.

Травмы получили 50-летний водитель «ГАЗа», 32-летний водитель автомобиля «Peugeot» и его 34 и 35-летние пассажиры.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.