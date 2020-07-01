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01.07.2020  14:01   

Как украинка мужу в Россию сало несла (ФОТО)

Недалеко от железнодорожной станции Одноробовка, что на Харьковщине, наряд отдела «Золочев» задержал женщину, которая несла россиянину украинское сало.


// ГПСУ

30 июня, как стемнело, женщина двинулась в сторону границы с РФ вне установленных пунктов пропуска.

Как выяснилось, продукты питания - пять пакетов с мясом и салом – наша соотечественница хотела передать своему любимому мужу, который живет на территории России.

За попытку незаконного пересечения границы на гражданку Украины составлены административные материалы, дело передано в суд.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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