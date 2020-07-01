Как украинка мужу в Россию сало несла (ФОТО)

Недалеко от железнодорожной станции Одноробовка, что на Харьковщине, наряд отдела «Золочев» задержал женщину, которая несла россиянину украинское сало.
30 июня, как стемнело, женщина двинулась в сторону границы с РФ вне установленных пунктов пропуска.
Как выяснилось, продукты питания - пять пакетов с мясом и салом – наша соотечественница хотела передать своему любимому мужу, который живет на территории России.
За попытку незаконного пересечения границы на гражданку Украины составлены административные материалы, дело передано в суд.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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