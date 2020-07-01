На Салтовке иностранец бросился с ножом на противника (ФОТО)

Вечером 30 июня произошла поножовщина в районе «Класса» на Тракторостроителей.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, один из участников конфликта, турок, ранил ножом второго мужчину.
«У потерпевшего три ножевых, одно сверху в ключицу и два в лёгкое со спины, с левой стороны.был ранен ножом, его забрала "скорая"», – написал телеграм-канал ХС.
Официальная информация уточняется.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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