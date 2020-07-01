Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке иностранец бросился с ножом на противника (ФОТО)
01.07.2020  10:14   

На Салтовке иностранец бросился с ножом на противника (ФОТО)

Вечером 30 июня произошла поножовщина в районе «Класса» на Тракторостроителей.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, один из участников конфликта, турок, ранил ножом второго мужчину.

«У потерпевшего три ножевых, одно сверху в ключицу и два в лёгкое со спины, с левой стороны.был ранен ножом, его забрала "скорая"», – написал телеграм-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  нож, нападение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Поножовщина на Салтовке: в полиции сообщили подробности (ФОТО) 30.06 Криминал и происшествия Убийство в Малиновке: пьяная жена воткнула мужу нож в живот (ФОТО) 05.06 Криминал и происшествия На Научной неадекватный иностранец ранил девушку ножом (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 