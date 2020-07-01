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01.07.2020  08:09   

Сбежавший из дома ребенок отказался возвращаться к опекуну

Парень временно живет в патронажной семье.


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28 июня в Зачепиловский отдел полиции обратился опекун 14-летнего парня с заявлнием, что ребенок накануне ушел из дома и не вернулся.

В течение трех часов полицейские нашли парня и при опросе последний отметил, что не желает возвращаться в семью.

Ребенка временно устроили в патронажную семью для определения всех обстоятельств происшествия и прохождения медитационной программы, сообщили в Ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской области..

Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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