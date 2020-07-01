Сбежавший из дома ребенок отказался возвращаться к опекуну

Парень временно живет в патронажной семье.
28 июня в Зачепиловский отдел полиции обратился опекун 14-летнего парня с заявлнием, что ребенок накануне ушел из дома и не вернулся.
В течение трех часов полицейские нашли парня и при опросе последний отметил, что не желает возвращаться в семью.
Ребенка временно устроили в патронажную семью для определения всех обстоятельств происшествия и прохождения медитационной программы, сообщили в Ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской области..
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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