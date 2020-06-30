30.06.2020 17:07

Харьковская полиция изъяла у населения несколько тысяч единиц оружия (ФОТО)

Среди изъятого 37 единиц огнестрельного оружия, 128 снарядов, 2700 патронов, 33 гранаты, более 35 килограммов пороха, 19 кастетов, 16 телескопических палок, 23 ножа.



://hk.npu.gov.ua/

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из приоритетных направлений деятельности Национальной полиции Украины.

В текущем году за совершение преступлений, предусмотренных ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины открыто 159 уголовных производств в отношении лиц, причастных к незаконному обороту оружия. За указанный период по 58 уголовным производством виновным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Так, в апреле оперативники и следователи Волчанского отдела полиции провели санкционированный обыск у 51-летнего жителя села Огурцово. У мужчины изъята винтовка Мосина с прикладом, корпус гранаты, запал от гранаты, 87 разнокалиберных патронов, гильзы, пули, части от оружия и тому подобное.

23 июня сотрудники криминальной полиции Купянского отдела полиции во время обыска по месту жительства 37-летнего мужчины изъяли предмет, внешне похожий на гранату СГГ- 5 с запалом и 17 патронов калибра 5,45.

Профилактические мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки проходят на территории Харьковщины соответствии с приказом начальника ГУНП в Харьковской области до конца июля. Их основная цель заключается в перекрытии каналов поступления оружия из зоны проведения ООС и изъятия из незаконного оборота, прежде всего, огнестрельного оружия.

К проведению указанных мероприятий привлечены подразделения полиции Харьковской области, Управление патрульной полиции в Харьковской области, Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, Харьковского зонального отдела военной службы правопорядка, управление информационных технологий и программирования в Восточном регионе киберполиции ГКП НПУ, кинологическая служба.