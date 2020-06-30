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30.06.2020  12:45   

В Харькове ухудшается эпидобстановка - ослабление карантина под угрозой

Харьковская область не соответствует показателям, выполнение которых обязательно для дальнейшего ослабления карантина.


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Соответствующая информация указана в таблице Министерства здравоохранения о возможности ослабления карантина в регионах Украины.

В Минздраве отметили, что критерии отражают контроль за передачей вируса COVID-19, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению болезни.

По сведениям лабцентру, состоянию на 30 июня загруженность коек в Харьковской области составляет 19,32% (для ослабления карантина разрешено не более 50%), охват тестированием на 100 000 населения 39,35 (разрешено не менее 24).

Следующие показатели в Харьковской области превышены: процент выявления составляет 11,57% (должно быть не более 11%), динамика заболеваемости составляет 26,36% (должно быть меньше 10%).

Отметим, что по состоянию на 29 июня динамика заболеваемости в области составляла 14,73%.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, ослабление, мероприятия
 
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