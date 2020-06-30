Розыск: на Салтовке из дома ушла 16-летняя девушка (ФОТО)

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Альбины Водолажской, 2004 года рождения.
Девушка утром 30 июня ушла из дома.
На вид Альбине 15-16 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, русые средней длины волосы, карие глаза.
Была одета в синие джинсы, футболку.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.
P.S. Около полудня правоохранители сообщили, что девушка найдена, с нгей все в порядке.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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