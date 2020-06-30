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30.06.2020  11:38   

Розыск: на Салтовке из дома ушла 16-летняя девушка (ФОТО)

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Альбины Водолажской, 2004 года рождения.


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Девушка утром 30 июня ушла из дома.

На вид Альбине 15-16 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, русые средней длины волосы, карие глаза.

Была одета в синие джинсы, футболку.

«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.

P.S. Около полудня правоохранители сообщили, что девушка найдена, с нгей все в порядке.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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