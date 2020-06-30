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30.06.2020  10:28   

ДТП: пострадавших из авто вырезали спасатели (ФОТО)

В Шевченковском районе области спасатели деблокировали из покореженного в ДТП автомобиля 2 пострадавших.


// ГСЧС

Авария произошла 29 июня около 14:20 на автодороге «Чугуев - Меловое».

Возле села Первомайское Шевченковского района легковушка «ЗАЗ Славута» вылетела с трассы в кювет.

62-летние водитель и пассажирка оказались зажаты в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели 54-й части ГСЧС с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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