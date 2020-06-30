ДТП: пострадавших из авто вырезали спасатели (ФОТО)

В Шевченковском районе области спасатели деблокировали из покореженного в ДТП автомобиля 2 пострадавших.
Авария произошла 29 июня около 14:20 на автодороге «Чугуев - Меловое».
Возле села Первомайское Шевченковского района легковушка «ЗАЗ Славута» вылетела с трассы в кювет.
62-летние водитель и пассажирка оказались зажаты в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели 54-й части ГСЧС с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.
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