30.06.2020 10:28

ДТП: пострадавших из авто вырезали спасатели (ФОТО)

В Шевченковском районе области спасатели деблокировали из покореженного в ДТП автомобиля 2 пострадавших.



// ГСЧС

Авария произошла 29 июня около 14:20 на автодороге «Чугуев - Меловое».

Возле села Первомайское Шевченковского района легковушка «ЗАЗ Славута» вылетела с трассы в кювет.

62-летние водитель и пассажирка оказались зажаты в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели 54-й части ГСЧС с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.



Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.