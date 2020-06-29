Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине, во дворе избитого соседями гражданина, нашли гранаты времен войны (ФОТО)
29.06.2020  12:02   

На Харьковщине, во дворе избитого соседями гражданина, нашли гранаты времен войны (ФОТО)

Сотрудники Волчанского отдела полиции обнаружили боеприпасы во время отработки вызова о нанесении мужчине телесных повреждений.


://hk.npu.gov.ua

29 июня около 1:00 инспекторы сектора реагирования патрульной полиции выехали по сообщению жительницы села Рубежное, которая заявила об избиении соседями своего мужа.

В ходе опроса свидетелей полицейские обнаружили на территории домовладения пять предметов, похожих на гранаты РГД-33 в ржавом состоянии.

На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Они изъяли 4 ручные гранаты РГД-33 и один пустой корпус гранаты РГД-33 времен Второй мировой войны. Боеприпасы взрывотехники уничтожили накладным зарядом за пределами населенного пункта.

Хозяин квартиры объяснил, что нашел гранаты в лесу. Информация внесена в Единый учета Волчанского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, расследование, харьков, гранаты, драка
 
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