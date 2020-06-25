25.06.2020 14:27

Харьковские ученые попытались найти детерминант среди педофилов в харьковской колонии (ФОТО)

23-24 июня 2020 году в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» проведено исследование учеными кафедры социологии и психологии Харьковского национального университета внутренних дел с привлечением психологов учреждения.



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В кабинете психологической разгрузки учреждения, для осужденных были проведены лекции с привлечением психологов учреждения, и учеными кафедры социологии и психологии Харьковского национального университета.

Целью мероприятия является изучение социальных, психологических и правовых детерминант совершения преступлений, предусмотренных статьями 155, 156 УК Украины. По результатам исследования будет разрабатываться система предупредительных и профилактических мероприятий.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что подобные мероприятия способствуют предупреждению и профилактике совершения преступлений в будущем среди осужденных.

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Согласно новой редакции статьи 155 УК, природные или неестественные половые сношения совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, воспитывающим потерпевшего или заботящимся о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия 16 лет, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка. Отметим, что в действующей редакции данной статьи предусмотрено уголовную ответственность за «половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости». При этом вопрос о достижении половой зрелости решается судмедэкспертизой в каждом конкретном случае.



Круг субъектов расширен не только по статье 155, но и по статье 156 УК (развращение несовершеннолетних) - под «близкими родственниками или членами семьи» понимаются люди, перечисленные в п. 1 ч. 1 ст. 3 УПК (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а также лица, которые совместно проживают и т.д.).



А за создание или содержание мест разврата и сводничество (ст. 302 УК) с привлечением малолетнего лица будут лишать свободы на срок от 5 до 10 лет (сейчас в статье есть норма только относительно несовершеннолетнего лица).