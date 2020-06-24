24.06.2020 10:40

Харьковские пограничники заставили нервно курить неудачливого контрабандиста

Водитель грузового авто «забыл» задекларировать несколько десятков блоков сигарет, за что будет привлечен к ответственности, вплоть до конфискации авто, на котором провозили контрабанду.



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Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы, факт был обнаружен ночью сегодня, 24 июня, в зоне таможенного контроля автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

По сведениям таможенников, 210 пачек сигарет (4200 штук) обнаружили при осмотре кабины грузового автомобиля, за водительским сидением на спальном месте. Грузовой автомобиль ночью въехал из РФ в Украину. Водитель, заполняя таможенную декларацию, не указал наличие 21 блока сигарет.

В отношении нарушителя-водителя составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Справка Согласно ч. 2 п. 1 ст. 376 Таможенного кодекса Украины, граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить алкогольные напитки и табачные изделия на таможенную территорию Украины в ручной клади или сопровождаемом багаже ​​без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в таких количествах из расчета на одного человека: 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов.