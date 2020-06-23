Главная Новости Криминал и происшествия Решением суда харьковский ловкач заплатит 850 грн штрафа за украденное в оборонке оборудование на сотни тысяч гривен
23.06.2020  13:31   

Решением суда харьковский ловкач заплатит 850 грн штрафа за украденное в оборонке оборудование на сотни тысяч гривен

Мужчина вывез из завода, входящего в состав «Укроборонпрома», оборудование весом около 30 тонн и присвоил его


// facebook

О случившемся говорится в приговоре Червонозаводского районного суда Харькова.

По данным суда, 22 января 2018 предприимчивый ловкач получил для проведения ремонта от заместителя главного инженера административно-управленческого персонала ГП «Харьковский завод транспортного оборудования» (входит в государственный концерн «Укроборонпром» - Ред.) ряд оборудования. Злоумышленник вывоз оборудования с помощью арендованного автотранспорта и присвоил его. Общий вес украденного оборудования составляет 27,9 тыс. Кг, стоимость как лома - 162,7 тыс. грн.

Во время досудебного расследования между прокурором военной прокуратуры и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности.

Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, назначив согласованное наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  суд, харьков, кража, оборудование, лом, штраф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 Криминал и происшествия Судья Харьковского районного суда решил, что заявительница слишком бедна, чтобы он взял на рассмотрение ее дело 17.06 Криминал и происшествия В Харькове отправили за решетку преступника, убившего собутыльницу и сломавшего ногу патрульному 16.06 Медицина Почтальон, присвоившая более 160 тысяч из кассы, получила год тюрьмы
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 