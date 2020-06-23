Решением суда харьковский ловкач заплатит 850 грн штрафа за украденное в оборонке оборудование на сотни тысяч гривен

Мужчина вывез из завода, входящего в состав «Укроборонпрома», оборудование весом около 30 тонн и присвоил его
О случившемся говорится в приговоре Червонозаводского районного суда Харькова.
По данным суда, 22 января 2018 предприимчивый ловкач получил для проведения ремонта от заместителя главного инженера административно-управленческого персонала ГП «Харьковский завод транспортного оборудования» (входит в государственный концерн «Укроборонпром» - Ред.) ряд оборудования. Злоумышленник вывоз оборудования с помощью арендованного автотранспорта и присвоил его. Общий вес украденного оборудования составляет 27,9 тыс. Кг, стоимость как лома - 162,7 тыс. грн.
Во время досудебного расследования между прокурором военной прокуратуры и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности.
Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, назначив согласованное наказание в виде штрафа в размере 850 грн.
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