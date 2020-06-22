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22.06.2020  17:41   

Коронавирус и битва при диспансере: дело расследует полиция (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 22 июня 2002 года в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью.
 
Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.
 
Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.
 
Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  коронавирус, драка, харьков, карантин, ранены полицейские, диспансер, конфликт, скандал, лечение, заболевшие
 
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