22.06.2020 17:41

Коронавирус и битва при диспансере: дело расследует полиция (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 22 июня 2002 года в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью.

Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.

Предварительно, один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.