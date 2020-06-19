19.06.2020 10:34

На Харьковщине полицейские пресекли деятельность наркопритона

Разоблачили 39-летнего жителя районного центра сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.



://hk.npu.gov.ua/

В ходе проведения общих профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудники полиции получили информацию о том, что в доме 39-летнего мужчины постоянно собираются люди и употребляют наркотические средства.

Во время санкционированного обыска дома правоохранители обнаружили и изъяли шприцы, полимерную бутылку сэкстракционным опием и посуду для варки наркотиков.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.