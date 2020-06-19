На Харьковщине полицейские пресекли деятельность наркопритона

Разоблачили 39-летнего жителя районного центра сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.
В ходе проведения общих профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудники полиции получили информацию о том, что в доме 39-летнего мужчины постоянно собираются люди и употребляют наркотические средства.
Во время санкционированного обыска дома правоохранители обнаружили и изъяли шприцы, полимерную бутылку сэкстракционным опием и посуду для варки наркотиков.
Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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