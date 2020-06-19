Дистрибьютор легального алкоголя решил заработать на продаже крупной партии фальсификата (ВИДЕО, ФОТО)

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в попытке продажи контрафакта одного из известных отечественных дистрибьюторов алкоголя.
У поставщика изъята партия фальсификата на 2,5 миллиона гривен, сообщили в СБУ
По данным предварительного следствия, сделку организовало руководство регионального филиала компании, которая занимается поставками алкогольных напитков по всей территории Украины.
Установлено, что одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными марками акцизного налога. Реализация подакцизных изделий должна была проходить в обход налогового законодательства и с использованием фальшивых товарно-сопроводительных документов.
Сбывать водку планировали своим постоянным клиентам – в торговых сетях и на предприятиях общественного питания области.
В ходе обысков, проведенных 18 июня Дергачевской местной прокуратурой совместно с сотрудниками СО Дергачевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области, УСБУ в Харьковской области и ГУ ГФС в Харьковской области в складском помещении, расположенном на территории одного из районов. Харькова, изъято алкогольных изделий из марками акцизного налога с признаками подделки на сумму более 2 млн грн, сообщили в Облпрокуратуре.
Следствие продолжается, принимаются меры по аресту изъятого имущества.
Во время обысков на арендованном складе в Харькове правоохранители изъяли более 30 000 бутылок готового для продажи фальсификата. Сейчас всю партию контрафакта изъяли для проведения соответствующих экспертиз.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, лица, причастные к противоправной деятельности, и источники происхождения фальсификата.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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