Обманул соседей и сбежал в соседнюю область: правоохранители задержали мошенника

Мужчину, который скрывался от суда, задержали в Полтаве.
В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники Балаклейского отдела полиции задержали 53-летнего жителя села Вишневое.
Мужчина находился в розыске за мошенничество. Злоумышленник обманом завладел имуществом соседей и отдавать его не собирался. Чтобы избежать ответственности, покинул семью и скрылся в другой регион.
Задержанного доставили в Балаклейский районный суд, где решат его дальнейшую судьбу.
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