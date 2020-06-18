18.06.2020 14:31

Обманул соседей и сбежал в соседнюю область: правоохранители задержали мошенника

Мужчину, который скрывался от суда, задержали в Полтаве.



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В ходе проведения операции «Розыск» сотрудники Балаклейского отдела полиции задержали 53-летнего жителя села Вишневое.

Мужчина находился в розыске за мошенничество. Злоумышленник обманом завладел имуществом соседей и отдавать его не собирался. Чтобы избежать ответственности, покинул семью и скрылся в другой регион.



Задержанного доставили в Балаклейский районный суд, где решат его дальнейшую судьбу.