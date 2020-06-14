14.06.2020 15:50

На Салтовке женщина выбросилась из окна 15 этажа (ВИДЕО 18+)

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Московском районе города.



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Сообщение о происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции 14 июня около 9:30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно, 47-летняя жительница района покончила жизнь самоубийством. Она прыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 15-м этаже.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.



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