На Салтовке женщина выбросилась из окна 15 этажа (ВИДЕО 18+)

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Московском районе города.
Сообщение о происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции 14 июня около 9:30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Предварительно, 47-летняя жительница района покончила жизнь самоубийством. Она прыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 15-м этаже.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.
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