13.06.2020 11:59

В Харькове с крыши многоэтажки бросили гранату (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Слободском районе города.



// Facebook

12 июня в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по улице Зерновой о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.



На месте полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.