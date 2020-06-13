В Харькове с крыши многоэтажки бросили гранату (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Слободском районе города.
12 июня в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по улице Зерновой о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.
На месте полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы.
В результате происшествия пострадавших нет.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.
Не разменивайтесь на пустяки – и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: вероятность нового романа весьма велика.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике.
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