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13.06.2020  11:59   

В Харькове с крыши многоэтажки бросили гранату (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Слободском районе города.


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12 июня в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по улице Зерновой о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.

На месте полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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