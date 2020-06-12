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12.06.2020  14:31   

Парень прыгнул в воду и попал в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.


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10 июня в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний парень получил телесные повреждения в результате прыжка в воду.

О случившемся на водоеме, расположенном возле проспекта Гагарина, правоохранителям сообщили медики. Предварительно установлено, что парень не рассчитал силы и прыгнул с берега в воду.

В настоящее время пострадавший находится на обследовании в больнице.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, проводится проверка.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  травма, прыгнул в воду, харьков, полиция
 
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