12.06.2020 14:31

Парень прыгнул в воду и попал в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.



// Facebook

10 июня в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний парень получил телесные повреждения в результате прыжка в воду.

О случившемся на водоеме, расположенном возле проспекта Гагарина, правоохранителям сообщили медики. Предварительно установлено, что парень не рассчитал силы и прыгнул с берега в воду.

В настоящее время пострадавший находится на обследовании в больнице.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, проводится проверка.



