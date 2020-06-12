Парень прыгнул в воду и попал в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
10 июня в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний парень получил телесные повреждения в результате прыжка в воду.
О случившемся на водоеме, расположенном возле проспекта Гагарина, правоохранителям сообщили медики. Предварительно установлено, что парень не рассчитал силы и прыгнул с берега в воду.
В настоящее время пострадавший находится на обследовании в больнице.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции, проводится проверка.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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