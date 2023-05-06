06.05.2023 15:18 Дмитро Колонєй

У Харкові постраждав малюк, якого залишили без нагляду батьки (фото)

У Харкові поліція притягнула до відповідальності чоловіка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 травня 2023 року правоохоронцям стало відомо що з гуртожитку у Київському районі до лікарні доставлена жінка у стані сильного алкогольного сп’яніння, яка проживала з чоловіком та двома дітьми 1 і 3 років. За адресою виїхали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1.

За місцем проживання родини правоохоронці виявили, що батько пішов на роботу та залишив у помешканні двох дітей без догляду дорослих. Медики, що прибули за викликом, виявили у 3-річного хлопчика травму голови.

Обох дітей доставили до лікарні. Відносно чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов’язків.

Питання щодо повернення батькам малечі вирішуватиметься службою у справах дітей.



