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07.06.2020  11:11   

Внезапная смерть: в супермаркете умерла женщина (ФОТО)

Трагедия произошла на Одесской.


Внезапная смерть: в супермаркете умерла женщина (ФОТО)

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков соцсети, на Одесской внезапно умерла женщина.

Трагедия разыгралась в супермаркекте «Класс» на Одеской.

Харьковчанке стало плохо.

Женщина упала и умерла.

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