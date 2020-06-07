Внезапная смерть: в супермаркете умерла женщина (ФОТО)

Трагедия произошла на Одесской.
Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков соцсети, на Одесской внезапно умерла женщина.
Трагедия разыгралась в супермаркекте «Класс» на Одеской.
Харьковчанке стало плохо.
Женщина упала и умерла.
День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.
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