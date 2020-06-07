Внезапная смерть: в супермаркете умерла женщина (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 7 июня День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Троицу и выходные Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.