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05.06.2020  19:46   

ДТП на ХТЗ: итог дуэли Жигулей - двое в больнице (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как инфоормируют пользователи соцсети, на ХТЗ - жесткое ДТП.

Здесь, на перекрёстке улиц Каркача и Мира, столкнулись два ВАЗа.

По предварительной информации, все живы но, два человека попали в больницу.

Один водитель с травмой груди, второй - с травмой колена. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, два ваза, хтз
 
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