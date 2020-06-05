ДТП на ХТЗ: итог дуэли Жигулей - двое в больнице (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как инфоормируют пользователи соцсети, на ХТЗ - жесткое ДТП.
Здесь, на перекрёстке улиц Каркача и Мира, столкнулись два ВАЗа.
По предварительной информации, все живы но, два человека попали в больницу.
Один водитель с травмой груди, второй - с травмой колена.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
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