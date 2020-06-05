05.06.2020 19:46

ДТП на ХТЗ: итог дуэли Жигулей - двое в больнице (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как инфоормируют пользователи соцсети, на ХТЗ - жесткое ДТП.

Здесь, на перекрёстке улиц Каркача и Мира, столкнулись два ВАЗа.

По предварительной информации, все живы но, два человека попали в больницу.

Один водитель с травмой груди, второй - с травмой колена.