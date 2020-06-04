04.06.2020 16:59

Суд над мошенниками: "продавцы" места губернатора - под стражей (ФОТО, ВИДЕО)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 500 000 грн.



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Суд избрал 52-летнему мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в соучастии), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн и 68-летнему мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в соучастии), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 500 000 грн.

Как ранее сообщал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округу (г.. Лозовая и прилегающие районы).

За предоставление таких «услуг» злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных «услуг».

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали втором помочь гражданину в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких «услуг» они потребовали от гражданина 1 000 000 долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Кроме этого указаны злоумышленники пообещали помочь второму гражданину в назначении на должность Председателя ГНС в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 000 долларов США.

Правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину при получении первой части взятки в сумме 150 000 долларов США (часть предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть предназначалась для назначения на должность Председателя ГНС в области).

Процессуальное руководство в указании уголовном производстве осуществляет Харьковская местная прокуратура №1. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина Не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.