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04.06.2020  16:59   

Суд над мошенниками: "продавцы" места губернатора - под стражей (ФОТО, ВИДЕО)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 500 000 грн.


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Суд избрал 52-летнему мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в соучастии), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн грн и 68-летнему мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в соучастии), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 500 000 грн.
 
Как ранее сообщал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округу (г.. Лозовая и прилегающие районы).
 
За предоставление таких «услуг» злоумышленники потребовали от женщины 60 000 долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных «услуг».
 
В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали втором помочь гражданину в назначении на должность губернатора Харьковской области. За предоставление таких «услуг» они потребовали от гражданина 1 000 000 долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.
 
Кроме этого указаны злоумышленники пообещали помочь второму гражданину в назначении на должность Председателя ГНС в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 000 долларов США.
 
Правоохранители задержали в порядке ст.208 УПК Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину при получении первой части взятки в сумме 150 000 долларов США (часть предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть предназначалась для назначения на должность Председателя ГНС в области).
 
 Процессуальное руководство в указании уголовном производстве осуществляет Харьковская местная прокуратура №1.  Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.  Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.
 
 В настоящее время досудебное расследование продолжается.
 
 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
 Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина Не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, продавали место губернатора
 
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