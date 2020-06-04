04.06.2020 16:38

Крупных интернет-торговцев наркотой раскрыли в Харькове (ФОТО)

Группа злоумышленников через Интернет сбывали психотропное вещество PVP.



// Нацполиция

Информацию о том, что неизвестные лица сбывают психотропное вещество PVP на территории Харькова, правоохранителям сообщили через Telegram в октябре прошлого года.



По данному факту следственное управление начало уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время досудебного расследования правоохранители установили лиц, организовавших интернет-магазин, а также сбытчиков наркотических средств. Злоумышленники в течение длительного времени занимались сбытом психотропного вещества PVP путем «закладок». Для конспирации использовали электронные кошельки платежных систем, банковские карточки разных банков Украины вывода денежных средств, постоянно меняли номера мобильных телефонов и мобильные терминалы. Фасовка наркосредств осуществлялось в Чугуевском районе Харьковской области в арендованном жилом доме.

Организовали деятельность Интернет-магазина, фасовали и контролировали продажу психотропного вещества 26 и 24-летние харьковчане.



26-летний злоумышленник закупал оптом в Интернет-магазине наркосредства, которые затем участники группы фасовали в отдельные зип-пакеты от 0,25 до 5 граммов каждый. Для разложения «закладок» организаторы привлекли 37-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, который уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Закладчики раскладывали наркотики, после чего указывали места их расположения оператору. В обязанности женщины также входило осуществление почтовых отправлений по указанию организатора. За свои услуги правонарушители получали денежное вознаграждение за свой карточный счет.





3 июня полицейскими Управления наркопреступности совместно со следователями СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проведен ряд обысков на территории Харькова и Чугуевского района Харьковской области.



В арендованном доме в Чугуевском районе правоохранители задержали 26 и 24-летних организаторов группировки, именно когда они фасовали психотропное вещество. Полицейские изъяли около 300 граммов психотропного вещества PVP, мобильные телефоны, 1000 зип-пакетов и столько же пластиковых колб для фасовки, электронные весы.





В автомобиле 26-летнего злоумышленника обнаружено 10 банковских карточек, две сим-карты разных мобильных операторов. Из квартир по месту жительства организаторов магазине полицейские изъяли ноутбук, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, устройство для употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также изъяты транспортные средства злоумышленников.



По месту жительства закладчицы правоохранители изъяли мобильный телефон и банковскую карточку женщины.

Ориентировочная стоимость изъятых наркосредств по ценам «черного рынка» составляет около 300 000 гривен. По результатам проведенных мероприятий деятельность Инетернет-магазин полностью блокирована.



В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на мобильные телефоны, ноутбук и транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности фигурантов. Устанавливаются другие участники преступной схемы сбыта психотропного вещества.



Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и сообщения им о подозрении.