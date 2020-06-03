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03.06.2020  19:24   

Ушлые копы-взяточники шантажом выманили деньги: вскоре их буду сулдить

Обвинительное заключение уже направлено в суд.


Ушлые копы-взяточники шантажом выманили деньги: вскоре их буду сулдить
По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух патрульных полицейских по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя несовершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, соединенного с вымогательством такой выгоды).
 
Как ранее сообщалось , под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении двум патрульным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды за несоставление протокола об административном правонарушении).
 
В ходе досудебного расследования установлено, что вечером 21 января 2020 во время несения службы автопатрульные получили сообщение из службы 102 о том, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля Nissan X-Trail, не справилась с управлением и съехала в кювет.
 
Когда патрульные прибыли на место ДТП, водитель сообщила им, что уже позвонила на службу 102 и отменила вызов сотрудников полиции.
 
Несмотря на это, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции выразили намерение составить протокол об административном правонарушении. Они сообщили обладательнице Nissan, в случае составления протокола ей придется заплатить штраф и она будет лишена права управлять автомобилем.
 
Патрульные пригласили женщину сесть в их служебный автомобиль, где передали ей бланки для заполнения и предложили ей не составлять протокол об административном правонарушении по факту ДТП. За это водитель Nissan должна была выплатить 2 тыс. Грн в этот же день. Женщина ответила, что не имеет при себе такой суммы наличными, деньги есть только на банковской карточке. Патрульные предложили воспользоваться мобильным приложением, и женщина осуществила платеж на личную карточку сержанта полиции.
 
Получив неправомерную выгоду, полицейские составили рапорт, что ДТП не обнаружено, на телефонные звонки никто не отвечал, с написанием заявления никто не обращался, и на обследованной территории признаки ДТП отсутствуют.
 
Двум указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, взятка, харьков, афера, шантаж, оборотни в погонах
 
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