Девушку в кроссовках Nike разыскивает полиция (ФОТО)

Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Полины Бобковой, 2004 года рождения.
Девушка 28 мая в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Рост Полины 165 см, длинные светло-русые волосы, среднего телосложения, голубовато-серые глаза.
Была одета в белую жилетку с черными мелкими сердечками с ушками на капюшоне, темно-синие джинсы, белые кроссовки «Nike», бежевую кофту. При себе имела рюкзак серо-синего цвета.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
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