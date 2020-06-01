01.06.2020 14:38

Девушку в кроссовках Nike разыскивает полиция (ФОТО)

Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Полины Бобковой, 2004 года рождения.



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Девушка 28 мая в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Рост Полины 165 см, длинные светло-русые волосы, среднего телосложения, голубовато-серые глаза.



Была одета в белую жилетку с черными мелкими сердечками с ушками на капюшоне, темно-синие джинсы, белые кроссовки «Nike», бежевую кофту. При себе имела рюкзак серо-синего цвета.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.