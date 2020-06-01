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01.06.2020  14:38   

Девушку в кроссовках Nike разыскивает полиция (ФОТО)

Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Полины Бобковой, 2004 года рождения.


// Facebook

Девушка 28 мая в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Рост Полины 165 см, длинные светло-русые волосы, среднего телосложения, голубовато-серые глаза.

Была одета в белую жилетку с черными мелкими сердечками с ушками на капюшоне, темно-синие джинсы, белые кроссовки «Nike», бежевую кофту. При себе имела рюкзак серо-синего цвета.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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