Женщина с ребенком выпали из окна: в полиции открыли два уголовных дела

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Шевченковском районе Харькова.
Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдела полиции 1 июня в 6:15.
На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже.
По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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