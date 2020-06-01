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01.06.2020  11:09   

Женщина с ребенком выпали из окна: в полиции открыли два уголовных дела

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Шевченковском районе Харькова.


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Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдела полиции 1 июня в 6:15.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, харьков, полиция
 
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