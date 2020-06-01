Главная Новости Криминал и происшествия В тихом центре Харькова мать с младенцем выпали из окна 19 этажа (ВИДЕО, ФОТО)
01.06.2020  10:06   

В тихом центре Харькова мать с младенцем выпали из окна 19 этажа (ВИДЕО, ФОТО)

Трагедия произошла утром 1 июня на улице Культуры, 22В.


// Telegram

Мать и ребёнок выпали из окна 19 этажа около 6:00.

Трупы увидел прохожий мужчина и вызвал полицию.

На месте работает следственно-оперативная группа.

 

 

Тэги:  выпал из окна, харьков
 
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