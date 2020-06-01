Склад российских сигарет нашли в гараже под Харьковом (ФОТО)

На Харьковщине правоохранители изъяли более 30 000 пачек сигарет без акцизных марок.
В гараже в селе Гатище Волчанского района правоохранители изъяли 64 коробки с табачными изделиями Ростовской табачной фабрики без акцизных марок на упаковках. Общее количество изъятых пачек составило 30 260 штук.
Обыск проводился 29 мая в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые табачные изделия.
По санкциям статей предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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