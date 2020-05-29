Главная Новости Криминал и происшествия Выращивал дома травку: мужчине грозит до семи лет за решеткой (ФОТО)
29.05.2020  17:14   

Выращивал дома травку: мужчине грозит до семи лет за решеткой (ФОТО)

Следователи сообщили мужчине о подозрении.


hk.npu.gov.ua
Как сообшает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска полицейские изъяли на огороде и у дома 362 наркорастений. Мероприятия проводились в рамках операции «Мак-2020».
 
В доме 37-летнего правонарушителя работники Дергачевского отдела полиции обнаружили сухое измельченное вещество.
 
После проведения судебной химической экспертизы, растения оказались особо опасным наркотическим средством, а именно - каннабисом.
 
В настоящее время злоумышленник обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, выращивал травку, харьков, каннабис, конопля, мак
 
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