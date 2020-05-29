29.05.2020 17:14

Выращивал дома травку: мужчине грозит до семи лет за решеткой (ФОТО)

Следователи сообщили мужчине о подозрении.



hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска полицейские изъяли на огороде и у дома 362 наркорастений. Мероприятия проводились в рамках операции «Мак-2020».

В доме 37-летнего правонарушителя работники Дергачевского отдела полиции обнаружили сухое измельченное вещество.

После проведения судебной химической экспертизы, растения оказались особо опасным наркотическим средством, а именно - каннабисом.

В настоящее время злоумышленник обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.