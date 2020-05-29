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29.05.2020  13:41   

Ночное ДТП: результат дуэли грузовиков - четыре человека в больнице (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии под Харьковом.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции 29 мая 2020 года в 4:42 в Купянский райотдел поступила информация о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков «УРАЛ» и «ЗИЛ».
 
В результате аварии травмы получили 24-летний водитель «УРАЛ», 31-летний водитель «ЗИЛ», 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.
 
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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