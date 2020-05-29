29.05.2020 13:41

Ночное ДТП: результат дуэли грузовиков - четыре человека в больнице (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии под Харьковом.



//t.me

Как сообщает ГУ Нацполиции 29 мая 2020 года в 4:42 в Купянский райотдел поступила информация о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков «УРАЛ» и «ЗИЛ».

В результате аварии травмы получили 24-летний водитель «УРАЛ», 31-летний водитель «ЗИЛ», 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.