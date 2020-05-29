В поле возле железнодорожного полотна нашли артиллерийский склад

В Золочевском районе пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 32 артснаряд времен Второй мировой войны.
27 мая на номер «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов в поселке Березовка вблизи переулка Ковальского на расстоянии 20 м от железнодорожного пути.
Выявленными предметами оказались артиллерийские снаряды диаметром 47 мм. времен Второй мировой войны. Прибывшие на следющий день пиротехники насчитали в данном месте 32 единицы таких боеприпасов.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.
Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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