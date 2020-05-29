29.05.2020 09:21

В поле возле железнодорожного полотна нашли артиллерийский склад

В Золочевском районе пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 32 артснаряд времен Второй мировой войны.



// ГСЧС

27 мая на номер «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов в поселке Березовка вблизи переулка Ковальского на расстоянии 20 м от железнодорожного пути.



Выявленными предметами оказались артиллерийские снаряды диаметром 47 мм. времен Второй мировой войны. Прибывшие на следющий день пиротехники насчитали в данном месте 32 единицы таких боеприпасов.



Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.