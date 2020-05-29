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29.05.2020  09:21   

В поле возле железнодорожного полотна нашли артиллерийский склад

В Золочевском районе пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 32 артснаряд времен Второй мировой войны.


// ГСЧС

27 мая на номер «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов в поселке Березовка вблизи переулка Ковальского на расстоянии 20 м от железнодорожного пути.

Выявленными предметами оказались артиллерийские снаряды диаметром 47 мм. времен Второй мировой войны. Прибывшие на следющий день пиротехники насчитали в данном месте 32 единицы таких боеприпасов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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