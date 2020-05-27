В полиции рассказали подробности ДТП с пешеходом

Авария произошла утром на Салтовке.
Около половины девятого утра 27 мая патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с травмированным на Юбилейном проспекте, 45-б.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.
Медики скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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