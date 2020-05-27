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27.05.2020  15:32   

В полиции рассказали подробности ДТП с пешеходом

Авария произошла утром на Салтовке.


// Патрульная полиция

Около половины девятого утра 27 мая патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии с травмированным на Юбилейном проспекте, 45-б.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.

Медики скорой госпитализировали пострадавшего в больницу.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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