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27.05.2020  10:34   

На Салтовке сбили пешехода (ВИДЕО)

Скорая на месте.


// Facebook

Авария произошла утром 27 мая в районе дома 45 по Юбилейному проспекту.

Видео происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Пострадавшего госпитализировали медики скорой.

Подробности выяснются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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