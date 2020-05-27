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27.05.2020  10:51   

17-летнюю беглянку вернули бабушке-опекуну

Причины побега выясняются.


// Facebook

25 мая в Шевченковскийо отдел полиции Харьковской области поступило обращение о том, что от бабушки-опекуна вечером 22 мая ушла в неизвестном направлении девушка 17 лет.

В течение суток работники полиции установили местонахождение девушки.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в ювенальной превенции ГУ НП.

Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков, розыск
 
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