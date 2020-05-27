27.05.2020 10:51

17-летнюю беглянку вернули бабушке-опекуну

Причины побега выясняются.



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25 мая в Шевченковскийо отдел полиции Харьковской области поступило обращение о том, что от бабушки-опекуна вечером 22 мая ушла в неизвестном направлении девушка 17 лет.



В течение суток работники полиции установили местонахождение девушки.



В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в ювенальной превенции ГУ НП.