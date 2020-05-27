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27.05.2020  09:03   

Нарушитель ПДД оплатил более суровое наказание

За попытку дачи взятки водителю грозит уголовная ответственность.


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Полицейские остановили авто SKODA на Салтовское в Шоссе за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

При рассмотрении дела об административном правонарушении водитель предложил патрульным взятку. На неоднократные предупреждения о возможности наступления уголовной ответственности мужчина не реагировал, зато положил в карман куртки одного из полицейских две купюры номиналом 200 и 20 гривен. Действия водителя было зафиксировано на нагрудные бодикамеры патрульных.

На место данного события была вызвана следственно-оперативная группа. Согласно ч.2 ст. 122 КУоАП руководителю угрожал лишь штраф в 425 гривен за нарушение правил дорожного движения. Теперь следователями будет решаться вопрос о квалификации действий водителя согласно Уголовного кодекса Украины.

В Патрульной полиции отметили, что за прошедший день правоохранители зафиксировали 6 фактов предложения неправомерной выгоды за непривлечение к административной ответственности.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, патрульные, харьков
 
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