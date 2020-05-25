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25.05.2020  14:53   

Строительную компанию оштрафовали на 1/2 миллиона за нелегальных работников

Второй апелляционный административный суд признал признал решение суда первой инстанции законным.


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Руководство и юристы строительной компании пыталсь опротестовать штраф, но решением Харьковского окружного административного суда от 03.02.2020 года в удовлетворении административного иска ООО «АВЕГА» отказано в полном объеме.

Судом было установлено, что около года назад, в мае 2019 года, пренебрегая предписаниями норм действующего законодательства Украины, работодателем были допущены к работе четыре работника без надлежащего оформления трудовых отношений. 

Таким образом, действия Главного управления Гоструда в Харьковской области по составлению распорядительных документов и постановления о наложении штрафа от 20.05.2019 года в отношении ООО «АВЕГА», а также степень юридической ответственности на основании абз.2 ч.2 ст.265 КЗоТ Украины в данном конкретном случае была выбрана властным субъектом верно и согласуется с обстоятельствами фактической действительности.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области было доказано наличие на предприятии нарушения предписаний ч. 3 ст. 24 КЗоТ Украины - предприятию придется заплатить штраф в размере 500 тыс. 760 грн. (пятьсот тысяч семьсот шестьдесят грн.) 00 коп

Источник:   Главное управление Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  штраф, строители, харьков, нелегал, рабочий
 
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