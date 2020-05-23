В Харькове загорелся жилой дом

В Немышлянском районе пожарные спасли жилой дом от огня.
22 мая в 18:33 поступило сообщение о пожаре на улице Васнецова, 25.
По данным ГСЧС, когда спасатели прибыли на место, уже горели домашние вещи и крыша жилого дома. Площадь пожара составила 20 кв.м. В 18:50 пожар был локализован, а в 19:58 - окончательно ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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