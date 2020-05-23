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23.05.2020  18:28   

В Харькове загорелся жилой дом

В Немышлянском районе пожарные спасли жилой дом от огня.


://kh.dsns.gov.ua

22 мая в 18:33 поступило сообщение о пожаре на улице Васнецова, 25.

По данным ГСЧС, когда спасатели прибыли на место, уже горели домашние вещи и крыша жилого дома. Площадь пожара составила 20 кв.м. В 18:50 пожар был локализован, а в 19:58 - окончательно ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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