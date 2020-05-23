23.05.2020 12:34

На пожаре заживо сгорел житель Харьковщины (ФОТО)

Изюмский район: во время пожара в частном доме спасен человек, но хозяин дома погиб.



://kh.dsns.gov.ua

22 мая в 23:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Изюм, ул. Надозерна, 4.

К месту происшествия немедленно прибыло 2 отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей стало известно, что горела крыша, веранда и пристройка к жилому дому. Спасен 1 человек 1973 года рождения, с диагнозом отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован на обследование в Изюмскую ЦРБ. Также на месте пожара обнаружено тело владельца домовладения 1959 года.

Площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 00:37 пожар был локализован, а уже в 03:00 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.