На пожаре заживо сгорел житель Харьковщины (ФОТО)

Изюмский район: во время пожара в частном доме спасен человек, но хозяин дома погиб.
22 мая в 23:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Изюм, ул. Надозерна, 4.
К месту происшествия немедленно прибыло 2 отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей стало известно, что горела крыша, веранда и пристройка к жилому дому. Спасен 1 человек 1973 года рождения, с диагнозом отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован на обследование в Изюмскую ЦРБ. Также на месте пожара обнаружено тело владельца домовладения 1959 года.
Площадь пожара составила около 100 кв.м.
В 00:37 пожар был локализован, а уже в 03:00 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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