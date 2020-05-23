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23.05.2020  12:34   

На пожаре заживо сгорел житель Харьковщины (ФОТО)

Изюмский район: во время пожара в частном доме спасен человек, но хозяин дома погиб.


://kh.dsns.gov.ua

22 мая в 23:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Изюм, ул. Надозерна, 4.

К месту происшествия немедленно прибыло 2 отделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. 

На момент прибытия спасателей стало известно, что горела крыша, веранда и пристройка к жилому дому. Спасен 1 человек 1973 года рождения,  с диагнозом отравление угарным газом. Пострадавший госпитализирован на обследование в Изюмскую ЦРБ. Также на месте пожара обнаружено тело владельца домовладения 1959 года.

Площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 00:37 пожар был локализован, а уже в 03:00 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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