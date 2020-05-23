На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта гранат

Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района.
8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат «РГД-5» по 1000 гривен и ручной гранаты «Ф-1» за 700 гривен.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Оперативные действия проводились работниками Лозовского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
Следователями решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажность:
давление:
ветер: