23.05.2020 10:10

На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта гранат

Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района.



://hk.npu.gov.ua

8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат «РГД-5» по 1000 гривен и ручной гранаты «Ф-1» за 700 гривен.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Оперативные действия проводились работниками Лозовского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Следователями решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.