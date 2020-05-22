Руководство харьковской полиции занялось расследованием действий следователей-вымогателей

По распоряжению начальника областного главка полиции по данному факту назначено служебное расследование.
На днях в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой два работника Краснокутского отделения полиции якобы требуют денежные средства у владельца аптеки за непривлечение его сотрудников к уголовной ответственности за реализацию лекарств без рецепта.
Данная видеозапись датирована 19 марта 2020.
Работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП в Харьковской области по данному факту проводят служебное расследование.
Его материалы будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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