22.05.2020 11:47

Руководство харьковской полиции занялось расследованием действий следователей-вымогателей

По распоряжению начальника областного главка полиции по данному факту назначено служебное расследование.



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На днях в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой два работника Краснокутского отделения полиции якобы требуют денежные средства у владельца аптеки за непривлечение его сотрудников к уголовной ответственности за реализацию лекарств без рецепта.

Данная видеозапись датирована 19 марта 2020.

Работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП в Харьковской области по данному факту проводят служебное расследование.

Его материалы будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.