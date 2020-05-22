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22.05.2020  11:47   

Руководство харьковской полиции занялось расследованием действий следователей-вымогателей

По распоряжению начальника областного главка полиции по данному факту назначено служебное расследование.


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На днях в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой два работника Краснокутского отделения полиции якобы требуют денежные средства у владельца аптеки за непривлечение его сотрудников к уголовной ответственности за реализацию лекарств без рецепта. 

Данная видеозапись датирована 19 марта 2020.

Работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП в Харьковской области по данному факту проводят служебное расследование. 

Его материалы будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  расследование, полиция, харьков, взятка, рэкет
 
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