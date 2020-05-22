22.05.2020 08:46

Утро первого дня адаптивного карантина на ХТЗ началось с перевертыша на Библика (ФОТО)

На этот раз ДТП произошло не на самом известном авариями перекрестке а в сотне метров от него.



://t.me/

По свитетельству очевидцев в аварии пострадала только техника.

Медики и полиция на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информация дополняется.