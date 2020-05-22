Главная Новости Криминал и происшествия Утро первого дня адаптивного карантина на ХТЗ началось с перевертыша на Библика (ФОТО)
22.05.2020  08:46   

Утро первого дня адаптивного карантина на ХТЗ началось с перевертыша на Библика (ФОТО)

На этот раз ДТП произошло не на самом известном авариями перекрестке а в сотне метров от него.


://t.me/

По свитетельству очевидцев в аварии пострадала только техника.

Медики и полиция на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информация дополняется.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.05 Криминал и происшествия ДТП: велосипедист под колесами немца (ФОТО, Обновлено) 21.05 Криминал и происшествия ДТП: две иномарки не поделили перекресток (ФОТО, Обновлено) 20.05 Криминал и происшествия ДТП со сбитым байкером: информация полиции
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 