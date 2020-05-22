Утро первого дня адаптивного карантина на ХТЗ началось с перевертыша на Библика (ФОТО)

На этот раз ДТП произошло не на самом известном авариями перекрестке а в сотне метров от него.
По свитетельству очевидцев в аварии пострадала только техника.
Медики и полиция на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются. Информация дополняется.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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