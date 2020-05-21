Купянский район: спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире жилой многоэтажки

К трагедии едва не привело загорание в пакете с бумагами и тряпьем.
21 мая в 7:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: г. Купянск, пгт. Ковшаровка, 19.
К месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия в квартире на 4-м этаже дома в мусорном пакете горели бумаги и разное тряпье.
Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения.
В 07:55 возгорание было ликвидировано.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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