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21.05.2020  14:24   

Купянский район: спасатели оперативно ликвидировали пожар в квартире жилой многоэтажки

К трагедии едва не привело загорание в пакете с бумагами и тряпьем.


://kh.dsns.gov.ua

21 мая в 7:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: г. Купянск, пгт. Ковшаровка, 19.

К месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС. На момент их прибытия в квартире на 4-м этаже дома в мусорном пакете горели бумаги и разное тряпье. 

Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения.

В 07:55 возгорание было ликвидировано. 

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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