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21.05.2020  11:00   

На полигоне под Харьковом взорвали несколько десятков снарядов (ФОТО)

В Харьковской области пиротехники разминировали 25 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны


://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 20 мая пиротехники проводили разминирование взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в Харьковском и Первомайском районах области. 

Всего было уничтожено 25 боеприпасов, из которых 24 артснаряд и одна минометная мина.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  гсчс, взрывотехники, харьков, снаряды, мины
 
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