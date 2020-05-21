На полигоне под Харьковом взорвали несколько десятков снарядов (ФОТО)

В Харьковской области пиротехники разминировали 25 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
По данным ГСЧС, 20 мая пиротехники проводили разминирование взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в Харьковском и Первомайском районах области.
Всего было уничтожено 25 боеприпасов, из которых 24 артснаряд и одна минометная мина.
Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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