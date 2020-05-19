Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть: на Салтовке умер мужчина (ФОТО)
19.05.2020  16:19   

Внезапная смерть: на Салтовке умер мужчина (ФОТО)

О смерти пожилого мужчины сообщают соцсети.


//t.me
Как информируют пользователи соцсети, возле Регионального центра на проспекте Тракторостроителей внезапно скончался мужчина.
 
Пожилому харьковчанину стало плохо и он упал на асфальт.
 
Приехавшая Скорая помощь была уже бессильна - мужчина умер.
 
Тэги:  смерть, труп, харьков, салтовка, внезапно умер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: в аварии пострадали три человека (ФОТО) 18.05 Криминал и происшествия Смерть возле наливайки: неожиданно умер мужчина (ФОТО) 18.05 Криминал и происшествия Внезапная смерть: на проспекте Науки найден мертвый мужчина (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 