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19.05.2020  14:18   

Внимание! Пропала девушка (ФОТО)

Полицией разыскивается Маргарита Гарибян.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского райотдела полиции разыскивает Маргариту Гарибян, 2003 года рождения.
 
Девушка 18 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
 
Приметы: рост 172 см, длинные волосы, среднего телосложения. На руках имеются шрамы в районе кисти.
 
На момент исчезновения была одета в черную джинсовую куртку, черные кроссовки Nike. При себе имела розовую сумку.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немишлянського отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, розыск, харьков
 
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