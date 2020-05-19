19.05.2020 14:18

Внимание! Пропала девушка (ФОТО)

Полицией разыскивается Маргарита Гарибян.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского райотдела полиции разыскивает Маргариту Гарибян, 2003 года рождения.

Девушка 18 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 172 см, длинные волосы, среднего телосложения. На руках имеются шрамы в районе кисти.

На момент исчезновения была одета в черную джинсовую куртку, черные кроссовки Nike. При себе имела розовую сумку.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить ее в Немишлянського отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом.