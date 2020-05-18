18.05.2020 14:19

Коп попался на хранении наркоты: полицейский предстанет перед судом (ФОТО)

В суд направлено обвинение.



Коп попался на хранении наркоты: полицейский предстанет перед судом (ФОТО)



В суд направлен обвинительный акт в отношении старшего лейтенанта полиции ГУНП в Харьковской области по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).

Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что старший лейтенант полиции приобрел особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.

В ходе проведенных обысков по месту проживания указанного лица обнаружено и изъять два полиэтиленовых пакета с веществом бирюзового цвета, один полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, фрагменты фольги с наслоения. По заключению эксперта, изъяты вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - «PVP».

21 января 2020 года полицейские было в подозрение в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).

Досудебное расследование осуществляли территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ ЧП Украины.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.