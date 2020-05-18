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18.05.2020  14:19   

Коп попался на хранении наркоты: полицейский предстанет перед судом (ФОТО)

В суд направлено обвинение.


Коп попался на хранении наркоты: полицейский предстанет перед судом (ФОТО)
В суд направлен обвинительный акт в отношении старшего лейтенанта полиции ГУНП в Харьковской области по ч. 2 ст.  309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).
 
 Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что старший лейтенант полиции приобрел особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.
 
 В ходе проведенных обысков по месту проживания указанного лица обнаружено и изъять два полиэтиленовых пакета с веществом бирюзового цвета, один полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, фрагменты фольги с наслоения.  По заключению эксперта, изъяты вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - «PVP».
 
 21 января 2020 года полицейские было в подозрение в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст.  309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).
 
 Досудебное расследование осуществляли территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ ЧП Украины.
 
 Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, хранил наркоту, харьков, полиция
 
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