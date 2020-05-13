13.05.2020 12:34

Прокуроры объявили подозрение группе харьковчанок-администраторов салтовских подпольных казино

12 мая о подозрении сообщено еще двум женщинам-администраторам. Вопрос об избрании меры пресечения решается.



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По данным ведомства, еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).

В прокуратуре напомнили, что на территории Московского района был обнаружен игорное заведение закрытого типа. В нежилом помещении был игровой зал, доступ к которому ограничивал охранник.

4 мая во время обысков деятельность заведения была приостановлена. Изъятые игровые автоматы, рулетка, денежные средства, финансовые записи, автомобиль и другие вещи, которые свидетельствуют о совершении уголовного преступления арестованы судом.

В тот же день было сообщено о подозрении двум лицам - женщине-администратору и одному из руководителей - в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).

12 мая о подозрении сообщено еще двум женщинам-администраторам. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Подозреваемым лицам грозит наказание в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.