Главная Новости Криминал и происшествия Прокуроры объявили подозрение группе харьковчанок-администраторов салтовских подпольных казино
13.05.2020  12:34   

Прокуроры объявили подозрение группе харьковчанок-администраторов салтовских подпольных казино

12 мая о подозрении сообщено еще двум женщинам-администраторам. Вопрос об избрании меры пресечения решается.


://hk.npu.gov.ua

По данным ведомства, еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).

В прокуратуре напомнили, что на территории Московского района был обнаружен игорное заведение закрытого типа. В нежилом помещении был игровой зал, доступ к которому ограничивал охранник.

4 мая во время обысков деятельность заведения была приостановлена. Изъятые игровые автоматы, рулетка, денежные средства, финансовые записи, автомобиль и другие вещи, которые свидетельствуют о совершении уголовного преступления арестованы судом.

В тот же день было сообщено о подозрении двум лицам - женщине-администратору и одному из руководителей - в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).

12 мая о подозрении сообщено еще двум женщинам-администраторам. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Подозреваемым лицам грозит наказание в виде штрафа от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник:   Пресслужба прокуратури Харківської області
 Тэги:  прокуратура, харьков, казино, подозрение
 
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