10.05.2020 18:02

Пограничники обнаружили внедорожник, украденный у харьковчанина еще во время «революции достоинства» (ФОТО)

Угнанную 5 лет назад машину пытался под прикрытием праздников перегнать в Россию житель поселка Новопсков.



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9 мая в пункт пропуска «Меловое» для выезда в РФ на автомобиле «KIA Sportage» прибыл 35-летний житель пгт. Новопсков.

Во время проведения пограничного контроля военнослужащие установили, что авто числится в базе данных Интерпола и было похищено у жителя г. Харьков в декабре 2014 года.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола, а гражданина и транспортное средство передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.