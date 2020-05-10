Пограничники обнаружили внедорожник, украденный у харьковчанина еще во время «революции достоинства» (ФОТО)

Угнанную 5 лет назад машину пытался под прикрытием праздников перегнать в Россию житель поселка Новопсков.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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