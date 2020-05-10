Главная Новости Криминал и происшествия Пограничники обнаружили внедорожник, украденный у харьковчанина еще во время «революции достоинства» (ФОТО)
10.05.2020  18:02   

Пограничники обнаружили внедорожник, украденный у харьковчанина еще во время «революции достоинства» (ФОТО)

Угнанную 5 лет назад машину пытался под прикрытием праздников перегнать в Россию житель поселка Новопсков.


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9 мая в пункт пропуска «Меловое» для выезда в РФ на автомобиле «KIA Sportage» прибыл 35-летний житель пгт. Новопсков.
Во время проведения пограничного контроля военнослужащие установили, что авто числится в базе данных Интерпола и было похищено у жителя г. Харьков в декабре 2014 года.
По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола, а гражданина и транспортное средство передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда, авто
 
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